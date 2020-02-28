28.02.2020 - 22:17 | | AA
16 aydır haber alınamıyordu... Kemik parçaları bulundu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ihbar üzerine ormanlık alanda yapılan kazıda kemik parçaları bulundu.
Hacıevhat Mahallesi'nde ikamet eden ve kendisinden 16 aydır haber alınamayan Cemalettin Obut'un öldürülüp gömüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kazı yaptırdı.
Kazıda bazı kemik parçaları bulundu.
Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili olarak Hayri A, Hasan A. ve M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayri A. ve Hasan A. tutuklandı.
M.A. ise savcılıkça serbest bırakıldı.
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.