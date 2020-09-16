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16.09.2020 - 18:16 |

16 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül Çarşamba günü ile ilgili koronavirüs tablosunu bu akşam açıkladı. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 9 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 296.391'e ulaştığı belirtildi. 63 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 262.602 olarak duyuruldu...

16 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca yayımladı

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaştı...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(16 EYLÜL ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.645

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.771

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  63

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.342

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.855.180

TOPLAM VAKA SAYISI: 296.391

TOPLAM CAN KAYBI: 7.249

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 262.602

16 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Bakan Fahrettin Koca yayımladı


AŞI ÜCRETSİZ OLACAK! 

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD'de federal hükümetin, yeni tip corona virüs (covid-19) aşısını tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunmak için kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

Associated Pressin (AP) haberine göre, Kongre'ye sunulan bir raporda, ABD'deki federal sağlık kurumları ve Savunma Bakanlığının yıl sonundan itibaren başlayacak aşı kampanyası için detaylı bir plan hazırladığı kaydedildi.

Raporda, kampanyanın kapsam ve karmaşıklık açısından mevsimsel grip veya önceki salgınlarla ilgili aşılardan çok daha geniş olacağı, aşı uygulamasında başta sağlık çalışanları olmak üzere temel meslek sahipleri ve savunmasız gruplara öncelik verileceği bildirildi.

Birçok firma tarafından üretilecek değişik aşıların ücretsiz dağıtılacağı ve aynı firmanın aşısının 21 ile 28 gün arayla 2 doz halinde insanlara verileceği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, bu çerçevede eyalet ve yerel yönetimlerden 1 ay içinde dağıtım planlarını hazırlayıp sunmaları istenirken, söz konusu aşı kampanyasının 2'nci ve 3'üncü aşamalarının ise bütün ülkeyi kapsayacağı vurgulandı.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerle birlikte illerdeki son durumu aktardıSağlık Bakanı Koca, corona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, verilerle birlikte illerdeki son durumu aktardı.Bakan Koca: "(Kovid-19) İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum"
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