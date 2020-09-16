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16.09.2020 - 18:16 |

16 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

16 Eylül Çarşamba günü ile ilgili koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam açıklayacak. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 8,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 294.620'e ulaştığı belirtildi. 67 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 261.260 olarak duyuruldu...

16 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(15 EYLÜL SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 110.412

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.742

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  67

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.202

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.742.535

TOPLAM VAKA SAYISI: 294.620

TOPLAM CAN KAYBI: 7.186

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 261.260

16 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Bakan Fahrettin Koca...

AŞI ÜCRETSİZ OLACAK! 

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD'de federal hükümetin, yeni tip corona virüs (covid-19) aşısını tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunmak için kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

Associated Pressin (AP) haberine göre, Kongre'ye sunulan bir raporda, ABD'deki federal sağlık kurumları ve Savunma Bakanlığının yıl sonundan itibaren başlayacak aşı kampanyası için detaylı bir plan hazırladığı kaydedildi.

Raporda, kampanyanın kapsam ve karmaşıklık açısından mevsimsel grip veya önceki salgınlarla ilgili aşılardan çok daha geniş olacağı, aşı uygulamasında başta sağlık çalışanları olmak üzere temel meslek sahipleri ve savunmasız gruplara öncelik verileceği bildirildi.

Birçok firma tarafından üretilecek değişik aşıların ücretsiz dağıtılacağı ve aynı firmanın aşısının 21 ile 28 gün arayla 2 doz halinde insanlara verileceği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, bu çerçevede eyalet ve yerel yönetimlerden 1 ay içinde dağıtım planlarını hazırlayıp sunmaları istenirken, söz konusu aşı kampanyasının 2'nci ve 3'üncü aşamalarının ise bütün ülkeyi kapsayacağı vurgulandı.

 

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