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08.06.2020 - 10:07 | | DHA

16 ilde FETÖ operasyonu: 24'ü aktif polis, 33 gözaltı

Son dakika haberi... Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24'ü aktif polis memuru, 33 kişi gözaltına alındı.

16 ilde FETÖ operasyonu: 24'ü aktif polis, 33 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Yürütülen çalışmalarda sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen, 24'ü aktif emniyet personeli, diğerleri ihraç edilmiş, istifa etmiş polisler ile başarısız polis okulu öğrencilerinden oluşan 33 şüpheli tespit edildi. Savcılığın gözaltı kararı merkezinin ardından harekete geçen ekipler, Gaziantep'in de aralarında olduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 33 şüphelinin Gaziantep'e getirilerek sorgulanacağı belirtildi.

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