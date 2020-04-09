MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 16 kişi daha alkışlarla taburcu oldu!
ABONE OL
09.04.2020 - 14:19 | | DHA

16 kişi daha alkışlarla taburcu oldu!

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde corona virüs tedavileri tamamlanan 16 hasta, doktorlar ve hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

16 kişi daha alkışlarla taburcu oldu!

Corona virüs testleri pozitif çıktıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 16 hasta, tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Hastalar, doktorlar ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine uğurlandı.

 

Erzurum'da daha önce de corona virüs hastalığı nedeniyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 50 hasta taburcu edilmişti. Böylece, kentte corona virüs tedavileri tamamlanıp, taburcu edilen hasta sayısı, 66'ya çıktı.

 

 

Soyguncuyu elinde şişe ile kovaladıİstanbul'da birer saat arayla üç farklı markete giren silahlı soyguncu, market çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı. Bir market çalışanının elinde şişeyle kovaladığı soyguncu, polis tarafından kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

16 kişi daha alkışlarla taburcu oldu!

16 kişi daha alkışlarla taburcu oldu!

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Son dakika... İstanbul için flaş maske kararı! Eczanelerden ücretsiz alınabilecek

Son dakika... İstanbul için flaş maske kararı! Eczanelerden ücretsiz alınabilecek

Sıradaki Haber