09.04.2020 - 14:19 | | DHA
16 kişi daha alkışlarla taburcu oldu!
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde corona virüs tedavileri tamamlanan 16 hasta, doktorlar ve hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Corona virüs testleri pozitif çıktıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 16 hasta, tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Hastalar, doktorlar ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine uğurlandı.
Erzurum'da daha önce de corona virüs hastalığı nedeniyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 50 hasta taburcu edilmişti. Böylece, kentte corona virüs tedavileri tamamlanıp, taburcu edilen hasta sayısı, 66'ya çıktı.
Soyguncuyu elinde şişe ile kovaladıİstanbul'da birer saat arayla üç farklı markete giren silahlı soyguncu, market çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı. Bir market çalışanının elinde şişeyle kovaladığı soyguncu, polis tarafından kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.