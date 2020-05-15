16 Mayıs bugün Sahur saati (vakti) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (sahur) saatleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya ve diğer ilerin Sahur vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, Sahur vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin Sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da Sahur vakti 03:51

ANKARA'DA BUGÜN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da Sahur vakti 03:42

İZMİR'DE BUGÜN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de Sahur vakti 04:12

BURSA'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da Sahur vakti 03:55

ANTALYA'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da Sahur 04:06

ADANA'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da Sahur vakti 03:46

KONYA'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da Sahur vakti 03:54

ŞANLIURFA'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da Sahur vakti 03:32

GAZİANTEP'DE BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te Sahur vakti 03:38

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