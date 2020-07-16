16 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu vatandaşların erişimine açtı. Peki son olarak dün yayınlanan tabloda durum nasıl? İşte merak edilen soruların yanıtları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(16 TEMMUZ PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 42.411

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 933

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 21

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.087

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.149.909

TOPLAM VAKA SAYISI: 216.873

TOPLAM CAN KAYBI: 5.440

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 198.820











GÜNEY AMERİKA'DA ÖLÜMLER ARTIYOR

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 175 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 417'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 857 artışla 337 bin 724'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 226 bin 400 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 189 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 814'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 bin 271 artarak 165 bin 169'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 930 artışla 71 bin 736'ya ulaştı.



ABD'DE CAN KAYBI 140 BİNİ AŞTI

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 117 artarak 3 milyon 619 bin 663'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 1011 artarak 140 bin 200'e çıktı.