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21.01.2021 - 10:44 | | İHA

16 yaşında gencin 16 suça karıştığı otaya çıktı!

Afyonkarahisar’da hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan 16 yaşındaki gencin 16 farklı faili meçhul hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Yapılan operasyonda yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

16 yaşında gencin 16 suça karıştığı otaya çıktı!

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ile mücadelesini sürdürüyor. İlçede geçtiğimiz 8 Ocak tarihinde bir işyerinden bakır çaydanlık ve 25 TL bozuk para çalınması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri olayı 16 yaşındaki F.P., isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ardından şahsı gözaltına alan ekipler şüphelinin aynı zamanda ilçede farklı zamanlarda gerçekleştirilen 16 faili meçhul hırsızlık olayının da zanlısı olduğu belirledi.

F.P., isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Filmden etkilendi! Gören telefona sarılıyorBir zamanlar özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Fransız polisiye komedi filminin meşhur 'Taksi'sinin bir benzeri Trabzon'da yapıldı. 1998 yılı yapımı olan filmde başrol oyuncusunun kullandığı modifiyesi ile dikkatleri üzerine çeken otomobili Trabzon sokaklarında görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
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