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20.06.2020 - 22:46 | | DHA

16 yaşında ölümden döndü! Korku dolu anlar

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, deniz kenarındaki uçurumda selfie çekmeye çalışırken dengesini kaybeden Dilara Ayağa (16), yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Vücudunda kırıklar olan Dilara, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz manzaralı uçurumun en uç noktasına giden lise öğrencisi Dilara Ayağa, burada cep telefonu kamerasıyla selfie çekmeye çalışırken, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Toprak zemine düşen Dilara'yı gören çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

16 yaşında ölümden döndü Korku dolu anlar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yaralı Dilara'yı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda kırıklar olan Dilara Ayağa burada tedaviye alındı. Dilara'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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