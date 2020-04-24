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24.04.2020 - 10:59 | | DHA

16 yaşındaki 2 hırsızlık şüphelisine 'ev hapsi' cezası

Edirne'nin Keşan ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.G. ve İ.O., çıkarıldıkları mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 yaşındaki 2 hırsızlık şüphelisine 'ev hapsi' cezası

Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.G. (16) ve İ.O.'yu (16) yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin, geçen hafta da İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerindeki bir apartmandan çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve terlikleri taşıdıkları sırada polise suçüstü yakalandıkları, ifadelerinden sonra dışarıda oldukları için '20 yaş ve altı' yasağı nedeniyle 3 bin 180'er lira ceza yazılarak, serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve İ.O., çıkarıldıkları mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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16 yaşındaki 2 hırsızlık şüphelisine 'ev hapsi' cezası

16 yaşındaki 2 hırsızlık şüphelisine 'ev hapsi' cezası

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