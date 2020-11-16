MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 16 yaşındaki çocuk, babasını bıçaklayarak öldürdü!
ABONE OL
16.11.2020 - 14:58 | | DHA

16 yaşındaki çocuk, babasını bıçaklayarak öldürdü!

Hatay’ın Samandağ ilçesinde tartıştığı oğlu M.T. (16) tarafından bıçaklanan Rimon T. (46), hayatını kaybetti.

16 yaşındaki çocuk, babasını bıçaklayarak öldürdü!

Olay, Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Sürekli alkol alıp, çocuklarına ve eşine şiddet uyguladığı öne sürülen Rimon T. ile oğlu M.T. evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., mutfaktan aldığı bıçakla babasını ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T. gözaltına alınırken, Rimon T., ambulansla götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Rimon T.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

 

Kadıköy'de deniz çekildi, vatandaşlar tedirginlik yaşadı!Kadıköy'de sahillerde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

İsmail Koncuk kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Koncuk İYİ Parti'den istifa etti!

İsmail Koncuk kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Koncuk İYİ Parti'den istifa etti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet