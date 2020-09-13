13.09.2020 - 16:10 | | DHA
16 yaşındaki çocuk balık tutarken boğuldu!
Niğde’de balık tuttuğu gölete düşen Erol Tuncer (16), yaşamını yitirdi.
Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için merkeze bağlı Koyunlu köyündeki sulama göletine giden Erol Tuncer, dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşları, gölette çırpınan Tuncer'i kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından göletten çıkartılan Tuncer'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tuncer'in cansız bedeni otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Tuncer'in hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
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