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13.09.2020 - 16:10 | | DHA

16 yaşındaki çocuk balık tutarken boğuldu!

Niğde’de balık tuttuğu gölete düşen Erol Tuncer (16), yaşamını yitirdi.

16 yaşındaki çocuk balık tutarken boğuldu!

Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için merkeze bağlı Koyunlu köyündeki sulama göletine giden Erol Tuncer, dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşları, gölette çırpınan Tuncer'i kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından göletten çıkartılan Tuncer'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tuncer'in cansız bedeni otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Tuncer'in hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

 

Son dakika... Bakan Akar Kaş'ta! Flaş Meis Adası çağrısıGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meis Adası'nın karşısında bulunan Kaş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Meis Adası'nın silahsızlandırılmasının gerektiğini belirten Bakan Akar, 'Biz diyalogdan yanayız, siyasi çözüm bulunmalı' dedi. Akar, 'Barıştan yanayız ama haklarımızı çiğnetmeyiz. Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor' açıklamasını yaptı.
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