14.06.2020 - 17:36 | | İHA
16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken vurularak öldü!
Batman'ın Kozluk ilçesinde tüfekle oynayan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Kozluk'a bağlı Karpuzlu köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre koyun otlatan 16 yaşındaki Mehmet Emin Epyıldız, yanında bulunan av tüfeğini kurcaladığı sırada, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Talihsiz gencin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Batman Bölge Devlet Hastanesine götürülen cenaze, otopsi işlemlerinden sonra Karpuzlu köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Kendisini yakalamaya gelen polislere sitem ettiİzmit’te polisler hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y.'yi iki bina arasındaki boşlukta yakaladı. Tahtaları üzerine koyarak kendini gizlemeye çalışan Cüneyt Y., "Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman" dedi. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan Cüneyt Y., gözaltına alındı.