16 yaşındaki gencin ağır yaralandığı kaza kamerada

Olay, 5 Eylül'de gece saat 00.30 sıralarında Çukurçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amcasının dükkânına ziyarete giden Murat Karagök(16)'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada ters yönden geldiği iddia edilen S.A. yönetimindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karagök, ağır yaralandı. Yakınlardaki bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç tedavi altına alındı. Murat Karagök'ü yaralayan kamyonet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan sürücü S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

"ÜÇ GÜNDEN BERİ ÇOCUĞUM YOĞUN BAKIMDA"



Kazayla ilgili konuşan Murat Karagök'ün babası Şenol Karagök, "Amcasının yanında dükkândaydı. Dükkânda tuvalet olmadığı için ihtiyacını karşılamak için karşıda bulunan hastaneye giderken, ters yönden gelen kamyonet çocuğuma çarptı. Hemen karşımızdaki hastaneye kaldırdık. Üç günden beri çocuğum yoğun bakımda. Hayati tehlikesi var, şu anda uyutuluyor. Araç çok süratli geliyor. Karşıdan da tersten geliyor. Süratli şekilde gelip bu olay oluyor. Hiç durmadan kaçıyor. Polisin çalışmasıyla iki gün sonra yakalanıyor. Adalete güveniyoruz" dedi.

"NASIL UYANACAĞINI BİLMİYORUZ"



Anne Belgin Karagök, "Oğlum yolun akışına bakıp karşıya geçiyor. Tersten geleceğini bilmiyor. Haklı olarak trafiğin aktığı yöne doğru bakıyor. Çocuğumun hiç bir suçu yok. Yavrumun durumu kötü. Nasıl uyanacağını bilmiyoruz. Kafatası kırık. Beyninde kanama var, ciğerleri ödem yapmış. Ben fidan gibi çocuğumu o yaşa kadar nasıl getirdim. Ne hallere düştü" diye konuştu.

"ADALET İSTİYORUZ"



Murat Karagök'ün ziyarete geldiği dükkân sahibi amca Mustafa Karagök, "Beni ziyarete gelmişti. Biraz durduktan sonra lavaboya gitmek istedi. Bende hastaneye gitmesini söyledim. Dışarıya çıkıp soluna baktı. Karşıya geçeceği sırada tersten gelen araç 80 - 100km hızla çocuğa çarpıp kaçtı. Ne durdu, ne firene bastı kaçıp gitti. Bu günde serbest bırakılmış. Ona tepkimiz var. Adalet istiyoruz. Adalete güveniyoruz. Onun ceza almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Murat Karagök'ün yolun karşısına geçmek isterken, ters yönden gelen S. A. yönetimindeki kamyonetin çarpma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, dükkândan çıkan Karagök'e, yolun karşısına geçmek isterken ters yönden gelen kamyonet çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle 16 yaşındaki genç yola savruluyor. Çevredeki vatandaşların Murat Karagök'ün yanına koştuğu görülüyor. Ayrıca görüntülerde Karagök'e çarpan kamyonet şoförünün ters yönden olay yerinden hızla uzaklaştığı da görülüyor.