01.10.2020 - 16:08 | | DHA
16 yaşındaki İlayda, bir aydır kayıp
Antalya'da tedavi gördüğü hastaneden bir ay önce ayrılan İlayda Türkyılmaz'dan haber alınamıyor. Anne, sosyal medya hesaplarından verdiği ilanlarla ve sokak sokak gezerek kızını arıyor.
Antalya'da yaşayan İlayda Türkyılmaz (16) , yaklaşık bir ay önce tedavi için yattığı hastaneden ailesine haber vermeden ayrıldı. Kızını hastanede bulamayan ve telefonla aramalarına cevap alamayan Canan Rahime Yüksel, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Yüksel, yaklaşık bir aydır izine rastlanılmayan kızı İlayda Türkyılmaz'ı sosyal medya hesaplarından verdiği ilanlarla ve sokak sokak gezerek arıyor.
Anne Yüksel, kayıp kızını görenlerin polise bildirmesini istedi.
MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.