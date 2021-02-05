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05.02.2021 - 09:36 | | DHA

16 yaşındaki kız arkadaşıyla evlenmek istedi, ailesi izin vermeyince ev bastı!

Adana’da 4’ü kadın 7 kişinin yaralandığı kavga, kız isteme meselesi yüzünden ortaya çıktı. 25 yaşındaki Kadir Ay, kendisinden 9 yaş küçük kız arkadaşı N.M. (16) ile evlenme kararı aldı. Ancak kız tarafı, kızlarının yaşının küçük olması ve okula devam etmesi nedeniyle bu karara karşı çıktığı açıklandı.

16 yaşındaki kız arkadaşıyla evlenmek istedi, ailesi izin vermeyince ev bastı!

Olay, 3 Ocak Pazar günü saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada, mahalle savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi sonucu kavga son buldu. Silahla yaralanan 4’ü kadın, 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen Yusuf (33), Hakan (29) ile Ayhan Yalvanç’ı (39), karşı gruptan da Hamdullah (32), Kadir (25), Şükrü (47), Mehmet (19) ve Sıdık Ay (45) ile Ahmet Ekmen’i (19), adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

KIZI VERMEYİNCE EVLERİNİ BASTILAR

İki aile arasındaki tartışmanın, kız isteme meselesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, gözaltına alınan şüphelilerden Kadir Ay’ın, kız arkadaşı N.M. ile evlenmek istediği, bu nedenle bir süre önce iki ailenin bir araya geldiği belirtildi. Ancak kız tarafının, N.M.’nin yaşının küçük olması ve okula devam etmesi nedeniyle bu evliliğe karşı çıktığı, bu nedenle de iki aile arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Bunun üzene Kadir Ay ve ailesinin, N.M.’nin evine gittiği, burada çıkan tartışmanın ardından da silahlı kavganın yaşandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamdullah, Mehmet ile Şükrü Ay ve Ahmet Ekmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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