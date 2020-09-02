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02.09.2020 - 10:03 | | AA

16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok

Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kaybolan Mahmut Çapıt'tan (16), 21 gündür haber alınamıyor. Baba Hacı Salih Çapıt (42), cep telefonunda sürekli PUBG adlı oyunu oynayan oğluyla ilgili kendilerine çok sayıda ihbar geldiğini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok

Cihanbeyli ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki evinden, 12 Ağustos Çarşamba gecesi kimlik kartını alıp çıkan Mahmut Çapıt, geri dönmedi. Ailesi de polis merkezine giderek, kayıp ihbarında bulundu. Cep telefonunu evde bırakan Çapıt her yerde aranırken, ailenin evine gelen bir kişi, oğullarını, 13 Ağustos sabahı Ankara yolu üzerinden alarak Ankara Otogarı yakınında bıraktığını anlattı. Aramalarını bu bölgede yoğunlaşan polis, Çapıt'ın izine ulaşamadı. Oğlunun işten geldikten sonra cep telefonunda sürekli PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) adlı oyunu oynadığını ifade eden baba Çapıt, bu oyunda kandırılarak evden gitmiş olabileceğini söyledi.

21 GÜNDÜR BULUNAMADI

Baba Hacı Salih Çapıt, "Oğlumdan halen haber yok. Bizimle ya da başka biriyle irtibat kurmadı. Ankara yolu üzerinde, Akşehir- Çay ilçesi yolu üzerinde görüldüğü yönünde ihbarlar var. Ancak ihbarlardan bir netice çıkmadı. 21 gündür haber alamıyoruz. Görenler lütfen ihbarda bulunsun. Oğlumuzun bulunmasını istiyoruz"dedi.

 

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