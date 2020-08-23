16 yıldır bitmeyen dava için tazminat

Samsun’da bir işçi alamadığı hakları için 6 Ağustos 2004’te açtığı davanın sonuçlanmaması üzerine, 25 Eylül 2018’de AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, davanın 16 yıldır sonuçlandırılmamasında Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan “makul sürede yargılanma hakkı”nın ihlal edildiğine, başvurucuya 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM kararında, “yargılamanın karmaşıklığı ve kaç dereceli olduğu, ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu, başvurucunun yargılamanın süratle sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği” gibi hususların dikkate alındığını vurguladı.