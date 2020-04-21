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21.04.2020 - 12:11 | | DHA

164 Türk vatandaşı karantinaya alındı!

Corona virüs nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Mısır’da kalan 164 Türk vatandaşı, dün saat 19.15'te ürk Hava Yolları’na ait tahliye uçağıyla İstanbul’a getirildi.

164 Türk vatandaşı karantinaya alındı!

İstanbul Havalimanı’nı apronunda gerekli sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar daha sonra otobüslerle 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’na getirildi. Yurtta tek odalarda kalan vatandaşların gerekli sağlık kontrolleri bugün de devam etti.  Yurda giriş ve çıkışlar kapatılırken, polis ekipleri de kapıda nöbet tutuyor.

TAHLİYELER BUGÜN DE SÜRÜYOR

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilişleri bugün de devam ediyor.  Türk Hava Yollar'nın bugün Kırgızistan, İngiltere ve Romanya’dan Türk vatandaşlarını alarak kalkacağı tahliye uçakları İstanbul Havalimanı’na inecek. Havalimanı apronunda gerekli sağlık kontrolünden geçecek olan vatandaşlar daha sonra otobüslerle Maltepe, Kocaeli ve Düzce’deki yurtlara yerleştirilecek.

 

 

İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattıİstanbul Sultangazi'de içindeki kadının gelini olduğunu öne süren adam taksiyi durdurarak önüne yattı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı. Trafiği durma noktasına geldiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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