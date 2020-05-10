169 kişinin daha karantina süresi bitti!

Korona virüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilip, Iğdır’da yurda yerleştirilen 169 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı. Suudi Arabistan’da yaşayan Türk vatandaşları, korona virüs salgını nedeniyle 26 Nisan’da uçakla Türkiye’ye getirildi.

“IĞDIR’DA KARANTİNADA KALDILAR”

169 Türk vatandaşı, Iğdır Süreyya Sülün Hanım Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurtta kalan misafirlerin her gün ateşleri ölçülerek, düzenli olarak sağlık kontrolleri yapıldı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan ve korona virüs testleri negatif çıkan vatandaşlara müzik eşliğinde gül verildi. Yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki memleketlerine gönderildi.

Yurtta kaldıkları süre içinde çok memnun olduklarını ifade eden Hikmet Acar isimli vatandaş, “Karantina sürecimiz çok güzel geçti. Özellikle görevlilerden çok memnunuz. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadı. Herkese çok teşekkürler” dedi.