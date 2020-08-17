17 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Sağlık Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?
ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs savaşındaki son durumu açıkladı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 6 milyona yaklaştığı , toplam vaka sayısı ise 250.542'e ulaştığı belirtildi. 22 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 231.971 olarak duyuruldu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 17 Ağustos Pazartesi tablosunu bu akşam açıklayacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(17 AĞUSTOS PAZARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 74.846
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.233
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 22
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.002
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 5.800.088
TOPLAM VAKA SAYISI: 250.542
TOPLAM CAN KAYBI: 5.996
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 231.971
ABD'DE CAN KAYBI 200 BİNE YAKLAŞIYOR
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 37 bin 250 artışla 5 milyon 569 bin 520'ye ulaştı.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 513 artarak 173 bin 143'e çıktı.
Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 922 bini, test yapılanların sayısı da 70 milyon 983 bini geçti.
En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 340 bin 197 vakayla Brezilya, 2 milyon 661 bin 396 vakayla da Hindistan izliyor.
ABD genelinde ise 628 bin 145 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.
California'yı 573 bin 416 vakayla Florida ve 559 bin 810 vakayla Teksas takip ediyor.