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24.04.2020 - 17:16 | | DHA

Van'da 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi!

Van- Saray karayolundaki uygulama noktasında, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş. tutuklandı.

Van'da 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi!

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saray-Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrolde, şüphe üzerine durdurulan araç arandı. Aramada, araçta yurda yasa dışı yollara sokulduğu belirlenen 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bu arada polis, ele geçirilen sigara paketleri ile 'evde kal' yazısı oluşturdu.

 

 

 

Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstünSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.
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