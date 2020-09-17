17 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca yayımladı
Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün paylaştığı rapora göre test sayısının toplamda 9 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 298.039'a ulaştığı belirtildi. 66 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 263.745 olarak duyuruldu...Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri sürüyor. Virüsün ortaya çıktığı günden beri birçok tedbir alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından verilen son bilgilere göre ise günün hayatını kaybedenler ve vaka sayısı belli oluyor. İşte Corona virüsü ile ilgili son dakika ayrıntıları ve 17 Eylül 2020 Perşembe günü itibariyle yaşanan gelişmeler...
Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaştı...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(17 EYLÜL PERŞEMBE)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 109.685
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.648
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 66
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.143
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 8.965.165
TOPLAM VAKA SAYISI: 298.039
TOPLAM CAN KAYBI: 7.315
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 263.745
AŞI ÜCRETSİZ OLACAK!
Gelen son dakika haberlerine göre; ABD'de federal hükümetin, yeni tip corona virüs (covid-19) aşısını tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunmak için kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.
Associated Pressin (AP) haberine göre, Kongre'ye sunulan bir raporda, ABD'deki federal sağlık kurumları ve Savunma Bakanlığının yıl sonundan itibaren başlayacak aşı kampanyası için detaylı bir plan hazırladığı kaydedildi.
Raporda, kampanyanın kapsam ve karmaşıklık açısından mevsimsel grip veya önceki salgınlarla ilgili aşılardan çok daha geniş olacağı, aşı uygulamasında başta sağlık çalışanları olmak üzere temel meslek sahipleri ve savunmasız gruplara öncelik verileceği bildirildi.
Birçok firma tarafından üretilecek değişik aşıların ücretsiz dağıtılacağı ve aynı firmanın aşısının 21 ile 28 gün arayla 2 doz halinde insanlara verileceği bilgisi paylaşıldı.
Raporda, bu çerçevede eyalet ve yerel yönetimlerden 1 ay içinde dağıtım planlarını hazırlayıp sunmaları istenirken, söz konusu aşı kampanyasının 2'nci ve 3'üncü aşamalarının ise bütün ülkeyi kapsayacağı vurgulandı.