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17.09.2020 - 18:01 |

17 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs ile ilgili ülkemizde de önlemler alınmaya devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı günden beri birçok tedbir alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından verilen son bilgilere göre ise günün hayatını kaybedenler ve vaka sayısı belli oluyor. İşte Corona virüsü ile ilgili son dakika ayrıntıları ve 17 Eylül 2020 Perşembe günü itibariyle yaşanan gelişmeler...

17 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün paylaştığı rapora göre  test sayısının toplamda 9 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 296.391'e ulaştığı belirtildi. 63 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 262.602 olarak duyuruldu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(16 EYLÜL ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.645

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.771

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  63

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.342

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.855.180

TOPLAM VAKA SAYISI: 296.391

TOPLAM CAN KAYBI: 7.249

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 262.602

17 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Bakan Fahrettin Koca...


AŞI ÜCRETSİZ OLACAK! 

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD'de federal hükümetin, yeni tip corona virüs (covid-19) aşısını tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunmak için kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

Associated Pressin (AP) haberine göre, Kongre'ye sunulan bir raporda, ABD'deki federal sağlık kurumları ve Savunma Bakanlığının yıl sonundan itibaren başlayacak aşı kampanyası için detaylı bir plan hazırladığı kaydedildi.

Raporda, kampanyanın kapsam ve karmaşıklık açısından mevsimsel grip veya önceki salgınlarla ilgili aşılardan çok daha geniş olacağı, aşı uygulamasında başta sağlık çalışanları olmak üzere temel meslek sahipleri ve savunmasız gruplara öncelik verileceği bildirildi.

Birçok firma tarafından üretilecek değişik aşıların ücretsiz dağıtılacağı ve aynı firmanın aşısının 21 ile 28 gün arayla 2 doz halinde insanlara verileceği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, bu çerçevede eyalet ve yerel yönetimlerden 1 ay içinde dağıtım planlarını hazırlayıp sunmaları istenirken, söz konusu aşı kampanyasının 2'nci ve 3'üncü aşamalarının ise bütün ülkeyi kapsayacağı vurgulandı.

 

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