17 Haziran Koronavirüs tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün son durumu nedir? - Bakanı Koca açıklıyor

2020 yılının en çok konuşulan konusu olan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Ülkemizde de konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu paylaşıyor.. Peki Türkiye haritasında bugün can kaybı ve vaka sayısında son durum nasıl?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(16 HAZİRAN SALI)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 46.800



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.467



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 17



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.015

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.721.003



TOPLAM VAKA SAYISI: 181.298



TOPLAM CAN KAYBI: 4.842



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 153.379









BBC'DEN İLAÇ BULUNDU AÇIKLAMASI!



İngiliz yayın kuruluşu BBC, corona virüs salgınında hastaların hayatını kurtaran ilacın bulunduğunu dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu. Hayli ucuz olan ve kolayca bulunabilen Deksametazon (Dexamethasone) adlı ilaç, Covid-19'u ağır şekilde geçiren hastaların tedavisinde kullanıldı. BBC'ye konuşan uzmanlar, ilacın çığır açıcı olduğunu ve düşük dozlu steroid tedavisinin ölümcül Covid-19 virüsüyle savaşta önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı. Oksijen verilmesi halinde ise, bu oran beşte bire çıktı.