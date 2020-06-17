17 Haziran Koronavirüs tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün son durumu nedir? - Bakanı Koca açıklıyor
Uzak doğu ülkesi Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyada şimdiye dek 450 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Aşı ve ilaç çalışmalarına tüm hızla devam edilirken ülkelerdeki günün tabloları her geçen gün yayınlanıyor. Son günlerde vaka sayılarında artışın başlamasının ardından ülkemizdeki toplam vaka sayısı 181.298'e ulaşmış, toplam can kaybı da 4.842'ye çıkmıştı. İşte bu akşamki açıklama öncesi Türkiye'de son durum...
2020 yılının en çok konuşulan konusu olan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Ülkemizde de konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu paylaşıyor.. Peki Türkiye haritasında bugün can kaybı ve vaka sayısında son durum nasıl?
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(16 HAZİRAN SALI)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 46.800
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.467
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 17
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.015
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 2.721.003
TOPLAM VAKA SAYISI: 181.298
TOPLAM CAN KAYBI: 4.842
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 153.379
BBC'DEN İLAÇ BULUNDU AÇIKLAMASI!
İngiliz yayın kuruluşu BBC, corona virüs salgınında hastaların hayatını kurtaran ilacın bulunduğunu dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu. Hayli ucuz olan ve kolayca bulunabilen Deksametazon (Dexamethasone) adlı ilaç, Covid-19'u ağır şekilde geçiren hastaların tedavisinde kullanıldı. BBC'ye konuşan uzmanlar, ilacın çığır açıcı olduğunu ve düşük dozlu steroid tedavisinin ölümcül Covid-19 virüsüyle savaşta önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı. Oksijen verilmesi halinde ise, bu oran beşte bire çıktı.