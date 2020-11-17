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17.11.2020 - 18:07 |

17 Kasım günlük koronavirüs tablosu açıklanıyor! Günlük koronavirüs tablosuna göre kaç yeni hasta sayı tespit edildi?

Koronavirüs tablosu Bakan Koca her gün sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile duyuruluyor. Son dönemde dünyada vaka sayısında artış yaşanması ile birlikte ülkemizde de vaka sayıları özellikle büyükşehirlerde artış yaşanmaya başladı. Açıklanan son tabloya göre koronavirüs tablosunda ağır hasta sayısında artış yaşanmaya devam ettiği Bakan Koca tarafından duyurulurken bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından birtakım önlemlerin alınabileceği de duyuruldu. Peki 17 Kasım günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?

17 Kasım günlük koronavirüs tablosu açıklanıyor! Günlük koronavirüs tablosuna göre kaç yeni hasta sayı tespit edildi?

Günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile duyurulmaya devam ediyor. 10 Mart tarihinde ilk vakanın görüldüğü ülkemizde vakanın görüldüğü tarihten itibaren her gün günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile duyurulmaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni hastanın olduğu kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair tablo açıklanmaya devam ediyor. 

16 Kasım Koronavirüs tablosuna göre 151.516 yeni test yapılırken 3.316 yeni hasta tespit edildi 94 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2.712 kişi ise  yayınlanan tabloya göre şifa buldu.

Hastalarda zatürre oranı %3,8 olarak açıklanırken Yatak doluluk oranı %54,7, Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %70.8, Ventilatör doluluk oranı %37,6 Ortalama temaslı tespit süresi 11 SAAT ve son olarak filyasyon oranı %99,6 olarak duyuruldu.

10 Mart tarihinden bugüne kadar 16.307.986 test sayısına ulaşılırken 414.594 hasta sayısına ulaşıldı. 10 Mart tarihinden bugüne kadar 11.601 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3.610 olarak duyuruldu. Bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısı 356.375 olarak duyuruldu

17 Kasım günlük koronavirüs tablosu açıklanıyor Günlük koronavirüs tablosuna göre kaç yeni hasta sayı tespit edildi

 

 

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