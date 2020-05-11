17 kişinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı!

Suriye'nin İdlib kentinde yaşarken, 7 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelip, İslahiye'ye yerleşen M.S., rahatsızlanınca İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların şüphe üzerine yaptığı 'Covid-19' testi pozitif çıkan M.S., koronavirüs tedavisine alındı. Hastanın temaslı olduğu 17 yakının Atatürk ve Fevziçakmak mahallelerinde yaşadıkları 2 ev ise karantinaya alındı.

14 gün süreyle gözlem altında kalacak kişilerin evlerinin giriş ve çıkışları, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı. Evlerin çevresi de dezenfekte edildi.