17.05.2020 - 18:15 |
17 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklandı
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 4 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...
Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(17 MAYIS PAZAR)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.369
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.368
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 44
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.825
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 1.624.994
TOPLAM VAKA SAYISI: 149.435
TOPLAM CAN KAYBI: 4.140
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 109.962
Türkiye günlük corona virüs tablosuBakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüste son durumunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu. Son 24 saatte 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962 oldu.