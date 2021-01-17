17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum...

Korona tablosu covid-19 pandemisinde son durumu gösteren sayısal verileri içeriyor. Güncel vaka sayısı, test sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayıları ile toplam değerler paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasından yayımlanan koronavirüs tablosu her geçen gün önemini arttırıyor. Vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

17 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sayfasından vatandaşların erişimine sunulan gri tabloda son olarak 7.550 yeni vaka görünüyordu. 17 Ocak Pazar koronavirüs tablosu ise henüz paylaşıma açılmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 16 OCAK

Açıklanan son korona tablosu 16 Ocak tarihine ait. Buna göre; son 24 saatte 156.792 test yapıldı, 7.550 vaka tespit edildi, 902 hasta sayısına ulaşıldı, 8.005 hasta iyileşti ve 168 kişi de hayatını kaybetti.