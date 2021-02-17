17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, son durum...

Sağlık Bakanlığı, kovid-19 (covid-19) tablosunu pandemi sürecinde düzenli olarak paylaşıyor. Koronavirüs salgınında vaka sayısı son dönemde 5-7 bin civarlarında seyrediyor. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs aşılama çalışmalarını da değerlendirdi. İşte, 17 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı...

17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlıkça paylaşılan veriler, her geçen gün hayati önemini arttırıyor. Vaka ve vefat eden sayısına göre kısıtlamalarında gevşetilmesi söz konusu. Beklenen 17 Şubat korona tablosu ise henüz yayımlanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 16 ŞUBAT

Açıklanan son korona tablosunda 24 saat içinde; 115.794 test yapıldı, 7.906 vaka sayısına ulaşıldı, 658 hasta sayısına ulaşıldı, 7.189 hasta iyileşti ve 90 kişi hayatını kaybetti.