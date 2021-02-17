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17.02.2021 - 18:03 |

17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, son durum...

Koronavirüs tablosu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kritik gri tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısının yanı sıra test oranları da bulunuyor. Kullanıcılar, korona tablosunda son durum nedir merakla araştırıyor.

17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, son durum...

Sağlık Bakanlığı, kovid-19 (covid-19) tablosunu pandemi sürecinde düzenli olarak paylaşıyor. Koronavirüs salgınında vaka sayısı son dönemde 5-7 bin civarlarında seyrediyor. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs aşılama çalışmalarını da değerlendirdi. İşte, 17 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı...

17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlıkça paylaşılan veriler, her geçen gün hayati önemini arttırıyor. Vaka ve vefat eden sayısına göre kısıtlamalarında gevşetilmesi söz konusu. Beklenen 17 Şubat korona tablosu ise henüz yayımlanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 16 ŞUBAT

Açıklanan son korona tablosunda 24 saat içinde; 115.794 test yapıldı, 7.906 vaka sayısına ulaşıldı, 658 hasta sayısına ulaşıldı, 7.189 hasta iyileşti ve 90 kişi hayatını kaybetti.

17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu İşte, son durum...

4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmişBursa'da 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıktıktan 15 saat sonra, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan asistan doktor Mustafa Yalçın için görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tören düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Saim Kılavuz'un yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, acılı aileye başsağlığı dilediği törende, Yalçın’ın birlikte çalıştığı kız arkadaşı Dr. Özge Özdemir ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan genç doktorun 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği yerde intihar ettiği ortaya çıktı. Yalçın'ın otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazdığı 5 sayfalık mektup bulundu. Yalçın'ın mektubunda, "Ölümünden kimse kendini sorumlu tutmasın. Ben bu hayattan keyif almıyorum. Artık yaşamak istemiyorum" yazdığı öğrenildi.
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