MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü
ABONE OL
14.11.2020 - 09:30 | | DHA

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü

Bursa’da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki Zeynep Aslan'a ehliyetsiz sürücü M.K.'nin (17) kullandığı kamyonet çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü

Kaza, dün Gürsu ilçesi 35’lik Yol’da meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep’e kamyonetin çarpması yer alıyor.

GERİDE ALDIĞI EKMEKLER İLE TERLİKLERİ KALDI

Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynepi öldürdü

 

Kestiği ağacın yüzeyindeki figür korkuttuTRABZON'un Sürmene ilçesinde bahçesinde kışlık odun yapan Şeref Akyasan (48), kestiği ağacın yüzeyinde insan figürüne benzeyen bir şekil gördü. Şaşkınlık ve korku yaşayan Aksayan, "Hayalet gibi bir şeye benzettim. İlk gördüğümde bir korku hissettim, evimde saklıyorum" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! MSB sayıyı açıkladı! 2020 yılı içinde teröristlere büyük darbe!

Son dakika! MSB sayıyı açıkladı! 2020 yılı içinde teröristlere büyük darbe!

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

İstanbul hava durumu son dakika | Meteoroloji hava durumu tahminleri 14 Kasım 2020

İstanbul hava durumu son dakika | Meteoroloji hava durumu tahminleri 14 Kasım 2020

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet