18 Aralık Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet 18 Aralık Cuma hutbesi konusu ve içeriği...

Cuma hutbesi konusu ve içeriği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Cuma günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesi konusu ve içeriği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cuma hutbesi Cuma namazının ilk dört sünnetinin kılınmasının ardından müezzinin ezan okuması ve duaları ile imamın hutbeye çıkması ve beraberince cemaate haftanın cuma hutbesini yüksek sesle okuması ile sonlanır. İşte 18 Aralık Cuma hutbesi konusu ve içeriği...

18 ARALIK CUMA HUTBESİ KONUSU

MÜMİN HER İŞİNDE MUTEDİLDİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın sana

verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma!

Allah’ın sana iyilikte bulunması gibi, sen de insanlara iyilikte bulun. Yeryüzünde

bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.” Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Orta yolu tutun!

Aziz Müminler!

İslâm, itidal dinidir. Bizlere hayatımızın her alanında ölçülü ve dengeli olmayı emreder. Aşırılıktan uzak durmayı, istikamet üzere yaşamayı, sağduyulu ve tutarlı davranmayı öğütler.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanoğlu madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi koruduğu sürece mutlu olacaktır. Dünyamızda huzur ve barışın hâkim olması da ancak ilâhî dengeyi korumakla mümkündür. Alışverişte, eğlencede, yemeiçmede, giyim-kuşamda, konuşmada ve yazmada, hatta dini konularda aşırı uçlara savrulmak, insana da topluma da zarar verecektir.

Değerli Kardeşlerim!

Müminler olarak bize yakışan, Rabbimizin kâinatın her zerresine işlediği muhteşem dengeyi hayatımıza taşımaktır. İfrat ve tefrite kaçmadan orta yolu izlemektir. Kederde ve sevinçte, öfkede ve mutlulukta ölçüyü kaçırmamaktır. “Aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve böyle davrandığınız için alacağınız mükâfattan dolayı sevinin.” buyuran Sevgili

Peygamberimizin çağrısına uymaktır. Ne mutlu, Rabbimizin emrettiği gibi mutedil bir hayat sürenlere! Aşırılıklardan uzak durup istikametini muhafaza edenlere!