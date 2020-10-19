MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşre Süper Loto'da düşen numaralar...
ABONE OL
19.10.2020 - 00:11 |

18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşre Süper Loto'da düşen numaralar...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 30 milyon 550 bin 2 TL.

18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşre Süper Loto'da düşen numaralar...

Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişi için haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çekiliş Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden ve MP TV üzerinden canlı yayınlandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 30 milyon 550 bin 2 TL. Süper Loto'da kazandıran numaralar 1 13 18 23 36 53 oldu.

SÜPER LOTO DEVRETTİ

Süper Loto sonuçları belli oldu. Haftanın son çekilişinde 6 bilen çıkmazken 5 bilen 14 kişi 19 bin 873 lira 10 kuruş kazandı.

18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşre Süper Lotoda düşen numaralar...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

TIKLA SÜPER LOTO OYNA

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi 21:30'da başlayacak.

CANLI YAYIN İZLEME KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları, canlı yayın sona erdikten sonra aşağıdaki link üzerinde yerini alacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sürücü araca sıkıştı! Ekipler zamanla yarıştı

Sürücü araca sıkıştı! Ekipler zamanla yarıştı

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşre Süper Loto'da düşen numaralar...

18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı... İşre Süper Loto'da düşen numaralar...

Sıradaki Haber