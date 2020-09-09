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09.09.2020 - 14:55 | | DHA

18 fındık işçisi yedikleri tavuktan zehirlendi!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, akşam yemeğinde tavuk yiyen 18 tarım işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

18 fındık işçisi yedikleri tavuktan zehirlendi!

Akyazı ilçesi Beldibi Mahallesi’nde fındık bahçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 21 kişiden 18’inde, akşam yemeğinden yaklaşık 1 saat sonra ateş, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekipleri, 18 kişiyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şanlıurfa’dan Sakarya’ya çalışmak için geldiklerini belirten Ferhat Şeker, 21 kişiden 18’inin tavuk yedikten sonra rahatsızlandığını söyledi.

İncelenmek üzere tavuktan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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