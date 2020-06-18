MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 18 Haziran son depremler listesi... Bugün deprem oldu mu?
ABONE OL
18.06.2020 - 10:53 |

18 Haziran son depremler listesi... Bugün deprem oldu mu?

Gece saatlerinde yine Akdeniz'in Girit Adası'nda 4.5'lik deprem meydana geldi. Akdeniz'de depremlerin ardı arkası kesilmezken son depremler listesi de günlük olarak araştırıyor. İşte 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusunun cevabı...

18 Haziran son depremler listesi... Bugün deprem oldu mu?

Akdeniz'de depremler peş peşe yaşanırken Geçen hafta Bingöl, dün de Şanlıurfa'da korkutan depremler yaşandı. Deprem ülkesi Türkiye'de her gün vatandaşlar son depremler listesini kontrol etmek istiyor ve 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusuna cevap arıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün saat 10.50 itibarıyla Türkiye'de 3'ten büyük sadece 1 deprem meydana geldi. Saat 02.50'de Akdeniz2in Girit Adası 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

18 Haziran son depremler listesi... Bugün deprem oldu mu

    Pençe Kaplan operasyonunda teröristere büyük darbeTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 36 saat içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Saman balyaları arasından 15 bin kaçak sigara çıktı

    Saman balyaları arasından 15 bin kaçak sigara çıktı

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Son dakika... Güvenlik görevlisinin testi pozitif çıktı! Banka şubesi çalışanları karantinada

    Son dakika... Güvenlik görevlisinin testi pozitif çıktı! Banka şubesi çalışanları karantinada

    Sıradaki Haber