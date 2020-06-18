18.06.2020 - 10:53 |
18 Haziran son depremler listesi... Bugün deprem oldu mu?
Gece saatlerinde yine Akdeniz'in Girit Adası'nda 4.5'lik deprem meydana geldi. Akdeniz'de depremlerin ardı arkası kesilmezken son depremler listesi de günlük olarak araştırıyor. İşte 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusunun cevabı...
Akdeniz'de depremler peş peşe yaşanırken Geçen hafta Bingöl, dün de Şanlıurfa'da korkutan depremler yaşandı. Deprem ülkesi Türkiye'de her gün vatandaşlar son depremler listesini kontrol etmek istiyor ve 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusuna cevap arıyor.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün saat 10.50 itibarıyla Türkiye'de 3'ten büyük sadece 1 deprem meydana geldi. Saat 02.50'de Akdeniz2in Girit Adası 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Pençe Kaplan operasyonunda teröristere büyük darbeTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 36 saat içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.