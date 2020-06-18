18 Haziran son depremler listesi... Bugün deprem oldu mu?

Akdeniz'de depremler peş peşe yaşanırken Geçen hafta Bingöl, dün de Şanlıurfa'da korkutan depremler yaşandı. Deprem ülkesi Türkiye'de her gün vatandaşlar son depremler listesini kontrol etmek istiyor ve 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusuna cevap arıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün saat 10.50 itibarıyla Türkiye'de 3'ten büyük sadece 1 deprem meydana geldi. Saat 02.50'de Akdeniz2in Girit Adası 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.