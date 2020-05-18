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18.05.2020 - 18:08 |

18 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM yayınlanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 4 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

18 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM yayınlanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(17 MAYIS PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.369

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.368

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  44

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.825

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.624.994

TOPLAM VAKA SAYISI: 149.435

TOPLAM CAN KAYBI: 4.140

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 109.962

18 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM yayınlanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklıyor




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