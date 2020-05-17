18 Mayıs'ta (yarın) borsalar açık mı, kapalı mı? Borsa kaçta açılıyor?

18 Mayıs'ta (yarın) borsalar açık mı, kapalı mı? günlük sokağa çıkma yasağı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniye bu sorulara yoğun bir şekilde cevap aranıyor.

18 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?

18 Mayıs resmi tatil değildir, bu nedenle Borsa İstanbul normal işlemine devam edecek. Borsaların açılış saat ise 10.00...

BORSA NEDİR?

Borsa, aracılar sayesinde alıcı ile satıcının karşılaştığı bir teşkilatlandırılmış pazar olarak tanımlanabilir. İMKB şimdi ki adıyla BİST 26 Aralık 1985 yılında da resmi bir tören ile açılmıştır ve 3 Nisan 2013 tarihinde Borsa İstanbul ismi altında faaliyetlerine devam etmiştir.Borsa işlemlerinde, taraflar arasında hisse senedi, tahvil, bono gibi yatırım araçları, belli kurallar çerçevesinde el değiştirilmektedir. Bu süreç içerisinde alıcı ile satıcının yüz yüze gelmesine gerek duyulmamaktadır. Taraflar yapmak istedikleri işlemlere göre emirlerini aracılara iletmekte, böylece alım-satım işlemi gerçekleşmektedir. Yapılan tüm bu alım - satım işlemleri, elektronik ortamda arz ve talebe göre gerçekleşir ve arz-talep ilişkisinin seyrine göre değişebilmektedir.