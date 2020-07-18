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18.07.2020 - 20:32 |

18 Temmuz korona tablosu Sağlık Bakanı Fahretttin Koca tarafından açıklandı! Corona virüs güncel vaka ve can kaybı sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Temmuz corona virüs tablosu yayımlandı! Günlük yapılan test, vaka, can kaybı sayısı ve iyileşen hasta sayısını içeren tablo yayımlandı. 11 Mart tarihinden bu yana günlük vaka ve can kaybı sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden her gün yayımlanan tablo ile duyuruluyor. Bakan Koca son vaka sayılarını açıklarken son 3 günde en çok vaka görülen 5 ili açıkladı. İşte 18 Temmuz günlük vaka ve can kaybı sayıları...

18 Temmuz korona tablosu Sağlık Bakanı Fahretttin Koca tarafından açıklandı! Corona virüs güncel vaka ve can kaybı sayısı...

18 Temmuz koronavirüs tablosu yayımlandı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde ilk vakanın ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden sonra birçok önlem alınmış ve alınan önlemler neticesinde vaka sayılarına gözle görülür düşüşler yaşanmıştı. Haziran ayı içerisinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında artışlar gözlemlenmeye başlamıştı. 1500'lü sayılara yeniden yükselen vaka sayılarının ardından rakamlar yeniden 1000'in altına inmeye başladı. Türkiye'de dün açıklanan son verilere göre 41.215 test yapılırken 926 yeni vaka tespit edildi. 18 Vatandaşımız hayatını kaybederken 1.014 vatandaşımız ise sağlığına kavuştu.

1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.

18 TEMMUZ KORONA TABLOSU

18 Temmuz korona tablosu Sağlık Bakanı Fahretttin Koca tarafından açıklandı Corona virüs güncel vaka ve can kaybı sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

17 TEMMUZ KORONA TABLOSU

18 Temmuz korona tablosu Sağlık Bakanı Fahretttin Koca tarafından açıklandı Corona virüs güncel vaka ve can kaybı sayısı...

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (18 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu. Son 24 saatte 1179 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu. Öte yandan Bakan Koca en çok ve en az vaka görülen 5 ili işaret etti.
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