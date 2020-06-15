18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Çocuklar her gün dışarı çıkabilir mi?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan 18 yaş altı bireyler Mayıs ayında başlayan normalleşme sürecinin ardından belirli günler içerisinde sokağa çıkma izni verilmesi kararı alınmıştı. Kararın alınmasının ardından Mayıs ayının son günleri içerisinde 20 yaş altı olan sokağa çıkma yasağı 18 yaşa indirilmiş ve tek gün olan sokağa çıkma izni iki güne çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklama da ise 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyurulmuştu. İşte yapılan o açıklama..

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.” dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapıldı. Yasak tamamen kalkmadı ancak 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.