18 yaşında, 35 kilo! Abdullah yardım bekliyor

Humuslu Abdullah, Suriye'deki iç savaşta Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu hayatı kararan yüz binlerce sivilden sadece biri.

Hafif zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Abdullah, Esed rejiminin 2015 yılındaki saldırısında kafası ve vücudunun farklı bölgelerine şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hem bedensel hem de zihinsel engelli durumuna düştü.

Abdullah, söz konusu saldırıda ağabeyini kaybetti.

Ailesi 2018'de ülkenin kuzeyine göç ederek önce İdlib, ardından Bab ilçesine yerleşti.

Saldırı sonrası konuşma, yürüme gibi temel fonksiyonlarını tamamen kaybeden Abdullah, sadece sıvı besinler tüketerek hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Abdullah'ın babası Sadettin Ebu el-Humsi ise günden güne eriyen oğluna gözü gibi bakmaya çalışıyor.

Felçli oğluna kol kanat geren 55 yaşındaki baba, bilinmeyen hastalığından dolayı ağırlığı 35 kilograma kadar düşen Abdullah'ın tedavisi için yardım bekliyor.

Ebu el-Humsi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA muhabirine, yaşadıkları zorlukları ve oğlunun çektiği acıları anlattı.

"SAĞLIK DURUMU HER GÜN DAHA KÖTÜLEŞİYOR"

Ebu el-Humsi, rejim ve destekçilerinin saldırılar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Söz konusu saldırılar sırasında oğlum kafasından isabet alarak yaralandı. Oğlumun beyninde rahatsızlıklar meydana geldi ve sakatlığa yol açtı." dedi.

Abdullah'ın tedavisi için bölgede yeterli imkanlarının bulunmadığını dile getiren Ebu el-Humsi, "Sağlık durumu her gün daha da kötüleşiyor. Tedavi yöntemini ve tedavisini üstlenecek birilerini bulamadık." diye konuştu.

Ebu el-Humsi, felçli oğlunun kendi başına hiçbir şey yapmadığını belirterek "Ayağa kalkamıyor. Hiç hareket edemiyor. Onu kendi ellerimizle yediriyoruz. Altını bezliyoruz. Biz hareket ettiriyoruz onu. Biz duş aldırıyoruz. Bir ağrısı olduğunda ne diyeceğini bile bilemiyor, sadece acıyla kıvranıyor. Rahatsızlığını ve tedavisini bilen biri karşımıza henüz çıkmadı. Gittiğimiz hiçbir doktor sorunun ne olduğunu anlamadı." ifadelerini kullandı.