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30.07.2020 - 16:30 | | DHA

18 yaşındaki genç kız babasının silahıyla intihar etti

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evden gelen sesler üzerine komşular ekiplere haber verdi. 18 yaşındaki Berfin'in evde babasına ait tabancayla yaşamına son verdiği bildirildi.

18 yaşındaki genç kız babasının silahıyla intihar etti

Olay, sabah saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Berfin A., evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabancayla intihara kalkıştı. Komşular, evden gelen silah sesi üzerine, ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabancayla intihar girişiminde bulunan Berfin A.'yı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berfin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, Berfin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

 

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