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16.07.2020 - 20:45 | | AA

18 yıl sonra açılan mezar! Babasını arıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 yıl önce ölen kişinin mezarı, babalık davası sebebiyle açıldı.

18 yıl sonra açılan mezar! Babasını arıyor

Alanya 2. Aile Mahkemesine başvuran 17 yaşındaki İ.A.B, biyolojik babası olduğunu iddia ettiği İ.K'nin, geçmişte Alman vatandaşı annesi C.B. ile 15 yıl birlikte olduğunu ve yaklaşık 18 yıl önce öldüğünü belirtti.

İ.A.B'nin "babası ile soy bağının tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi" başvurusu üzerine mahkeme, 5'inci duruşmada, İ.K'nin Kestel Hanönü Mezarlığı'nda bulunan kabrinin açılmasını ve DNA örneği alınmasını kararlaştırdı.

18 yıl sonra açılan mezar Babasını arıyor




İ.K'nin kabri, adli tıp uzmanı, otopsi yardımcısı, kolluk kuvvetleri, iki mezar kazıcıyla açılarak kemiklerden örnek alındı.

"Mezarının açılmasını hiçbir aşamada istemedik"

İ.K'nin eşi H.K. ve kızı A.Ç'nin avukatı Mehmet Aşıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mezarın açılmasına sebep olan davada kabir işlemine üzülerek fiilen iştirak etmek durumunda kaldıklarını bildirdi.

Davacı tarafın merhum İ.K'nin mezarının açılması talebinde bulunduğunu kaydeden Aşıkoğlu, "İ.K'nin mezarının açılmasını hiçbir aşamada istemedik. Mezarın açılmaması için kanunen gerekli her yolu denememize ve bu konuda talepte bulunmamıza rağmen davacının ısrarlı talebi ve mahkemenin takdiri neticesinde mezarın açılmasına karar verilmiştir. Bu aşamada davanın sıhhati açısından başkaca bir açıklama yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.

2002 yılında Sadık Sele yönetimindeki 07 E 8345 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nihat Küpeli idaresindeki 06 BF 898 plakalı otomobilin, Konya-Ankara yolunun 63. kilometresinde çarpışması sonucu İ.K. ile araçlardaki 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (17 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu. Son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 198 bin 820 oldu. Fahrettin Koca, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir." ifadelerini kullandı.
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