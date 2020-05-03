MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 189 kişinin daha 14 günlük karantina süresi doldu!
ABONE OL
03.05.2020 - 11:52 | | DHA

189 kişinin daha 14 günlük karantina süresi doldu!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Van'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 189 Türk vatandaşı, 14 günlük karantinanın ardından, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

189 kişinin daha 14 günlük karantina süresi doldu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 189 kişi, KKTC'den Van'a getirildi. Kentteki Süleyman Şah Yurdu'na getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde, kendilerine tahsis edilen 10 otobüsle memleketlerine uğurlandı. Yurt binasından çıkan vatandaşlara, görevliler tarafından seyahat belgeleri verilip, valiz ve bavulları dezenfekte edildikten sonra otobüslere bindirildi.

Türk vatandaşlar, 14 günlük karantina sürelerinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Bu süre zarfında bizimle yakından ilgilenip moral veren görevlilere çok teşekkür ediyoruz. KKTC'den geldik. Karantina süremiz bitti. Şimdi de memleketimize dönüyoruz. Ramazan Bayramı’nı ailemizle geçireceğimiz için çok mutluyuz. Sağ olsun devletimiz hiçbir şeyi bizden eksik etmedi. Giderken de bizlere kitap hediye ettiler. Çok mutluyuz" diye konuştular.

Umman, Malta, KKTC ve Kazakistan'dan toplam 512 Türk vatandaşı Van'daki Süleyman Şah ve İmam Şafi yurtlarına yerleştirilmişti. 262 kişi, karantina sürelerinin bitmesinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hollanda'da ünlü lale bahçesi kapılarını internetten açtıHollanda'nın dünyaca ünlü lale bahçesi Keukenhof Bahçesi, bu yıl kapılarını internet üzerinden açtı. Baharın gelmesiyle milyonlarca çiçek açan lale bahçesi, aynı zamanda Avrupa'nın Bahçesi olarak da biliniyor. Corona virüs karantinası sebebiyle ziyaretçilere kapalı olan bahçenin yetkilileri, tüm bahçeyi 360 derece çekerek sosyal medyadan yayınladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Okullar bayramdan sonra böyle açılacak! İşte son karar

Son dakika haberi: Okullar bayramdan sonra böyle açılacak! İşte son karar

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma

Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma

Sıradaki Haber