19.19 ruhu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs salgınına rağmen tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Tedbirler kapsamında meydanları dolduramayan vatandaşlar, evlerinin balkonlarını ve pencerelerini Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün yaptığı çağrı üzerine ise dün saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlardan İstiklal Marşı yükseldi. Kimi vatandaşlar evlerinin ışıklarını kapatıp açarak görsel şölen oluştururken, kimi korna çalarak kutlamalara katıldı. Yurttaki bütün statlar da aynı saatte aydınlatılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapıldı ve ekrandan Türk bayrağı ile Atatürk fotoğrafları gösterildi. Çeşitli noktalarda görev yapan polis memurları da saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Balkonlarına çıkan vatandaşlar, Milli Mücadele ruhunun sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.

Galata Kulesi’ne yansıtılan Atatürk portresi, görenleri duygulandırırken günün en çok paylaşılan karelerinden biri oldu.