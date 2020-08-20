19 Ağustos korona tablosu açıklandı - Bakan Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?
Dünya genelinde vaka sayısının 23 milyona yaklaştığı coronavirüs ile ilgili Türkiye'deki son durum bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 6 milyona yaklaştığı , toplam vaka sayısı ise 253.108'e ulaştığı belirtildi. 23 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 233.915 olarak duyuruldu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 19 Ağustos Çarşamba tablosunu bu akşam açıkladı. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 87.223
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.303
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 23
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.002
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 5.969.629
TOPLAM VAKA SAYISI: 253.108
TOPLAM CAN KAYBI: 6.039
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 233.915
İSPANYA'DA DİKKAT ÇEKEN YASAK!
Ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya'nın başını çektiği yasak, aralarında Endülüs'ün de olduğu dört bölge tarafından daha uygulamaya konuldu.
İspanya Sağlık Bakanlığı, sigara tüketimi ile koronavirüs riskinin artmasına ilişkin bir rapor yayınlamıştı.
Sigara yasağı iki metre aralık bulunmayan durumlarda uygulamaya konulacak.
Buna göre, sigara dumanının dışa bırakılması sırasında havaya yayılan mikroskobik damlacıklar, koronavirüs bulaşma riski oluşturuyor.
Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında olan İspanya'da vaka sayıları Haziran ayında günlük 150'lere kadar gerilemişti. Ancak sayılar Ağustos ayında yine 1500'lerin üzerine çıktı.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 19 Ağustos itibariyle ülkede 28 bin 617 kişi hayatını kaybetti.