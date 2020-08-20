MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 19 Ağustos korona tablosu açıklandı - Bakan Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?
ABONE OL
20.08.2020 - 00:27 |

19 Ağustos korona tablosu açıklandı - Bakan Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Dünya genelinde vaka sayısının 23 milyona yaklaştığı coronavirüs ile ilgili Türkiye'deki son durum bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 6 milyona yaklaştığı , toplam vaka sayısı ise 253.108'e ulaştığı belirtildi. 23 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 233.915 olarak duyuruldu...

19 Ağustos korona tablosu açıklandı - Bakan Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 19 Ağustos Çarşamba tablosunu bu akşam açıkladı. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 87.223

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.303

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  23

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.002

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.969.629

TOPLAM VAKA SAYISI: 253.108

TOPLAM CAN KAYBI: 6.039

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 233.915

19 Ağustos korona tablosu açıklandı - Bakan Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi



İSPANYA'DA DİKKAT ÇEKEN YASAK!

Ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya'nın başını çektiği yasak, aralarında Endülüs'ün de olduğu dört bölge tarafından daha uygulamaya konuldu.

İspanya Sağlık Bakanlığı, sigara tüketimi ile koronavirüs riskinin artmasına ilişkin bir rapor yayınlamıştı.

Sigara yasağı iki metre aralık bulunmayan durumlarda uygulamaya konulacak.

Buna göre, sigara dumanının dışa bırakılması sırasında havaya yayılan mikroskobik damlacıklar, koronavirüs bulaşma riski oluşturuyor.

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında olan İspanya'da vaka sayıları Haziran ayında günlük 150'lere kadar gerilemişti. Ancak sayılar Ağustos ayında yine 1500'lerin üzerine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 19 Ağustos itibariyle ülkede 28 bin 617 kişi hayatını kaybetti.

 

Pendik'te yangın: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiİstanbul Pendik'te bir apartman dairesinde çıkan yangında 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

2020 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

2020 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

Sıradaki Haber