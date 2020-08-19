19 Ağustos korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 19 Ağustos Çarşamba tablosunu bu akşam açıklayacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(18 AĞUSTOS SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 82.318

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.263

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 20

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 942

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.882.406

TOPLAM VAKA SAYISI: 251.805

TOPLAM CAN KAYBI: 6.016

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 232.913









İSPANYA'DA DİKKAT ÇEKEN YASAK!

Ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya'nın başını çektiği yasak, aralarında Endülüs'ün de olduğu dört bölge tarafından daha uygulamaya konuldu.

İspanya Sağlık Bakanlığı, sigara tüketimi ile koronavirüs riskinin artmasına ilişkin bir rapor yayınlamıştı.

Sigara yasağı iki metre aralık bulunmayan durumlarda uygulamaya konulacak.

Buna göre, sigara dumanının dışa bırakılması sırasında havaya yayılan mikroskobik damlacıklar, koronavirüs bulaşma riski oluşturuyor.

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında olan İspanya'da vaka sayıları Haziran ayında günlük 150'lere kadar gerilemişti. Ancak sayılar Ağustos ayında yine 1500'lerin üzerine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 19 Ağustos itibariyle ülkede 28 bin 617 kişi hayatını kaybetti.