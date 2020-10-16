16.10.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara
19 çocuklu vekilden destek
Bilim Kurulu’nun “evdeki kişi sayısı 10’u geçmesin” şeklindeki tavsiye kararının kalabalık ailelerde ve çocuk çocuklu aile sayısının yoğun olduğu bölgelerde nasıl uygulanacağı merak konusu oldu.
BAHAR ATAKAN Ankara
Milliyet’in konuştuğu Meclis’in çocuk rekortmeni milletvekilinden ise karara destek geldi. 19 çocuğu bulunan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, “İlimizin ileri gelenlerini tek tek arıyorum, uyarıyorum; ‘Taziyeyi, düğün tebriğini telefonla kabul edin’ diyorum” ifadesini kullanırken, 6 çocuk babası AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da “Hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli bir etken olacaktır. O nedenle doğru bir karardır” dedi.