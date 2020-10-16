19 çocuklu vekilden destek

Milliyet’in konuştuğu Meclis’in çocuk rekortmeni milletvekilinden ise karara destek geldi. 19 çocuğu bulunan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, “İlimizin ileri gelenlerini tek tek arıyorum, uyarıyorum; ‘Taziyeyi, düğün tebriğini telefonla kabul edin’ diyorum” ifadesini kullanırken, 6 çocuk babası AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da “Hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli bir etken olacaktır. O nedenle doğru bir karardır” dedi.