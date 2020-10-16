MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 19 çocuklu vekilden destek
ABONE OL
16.10.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

19 çocuklu vekilden destek

Bilim Kurulu’nun “evdeki kişi sayısı 10’u geçmesin” şeklindeki tavsiye kararının kalabalık ailelerde ve çocuk çocuklu aile sayısının yoğun olduğu bölgelerde nasıl uygulanacağı merak konusu oldu.

19 çocuklu vekilden destek
BAHAR ATAKAN Ankara

Milliyet’in konuştuğu Meclis’in çocuk rekortmeni milletvekilinden ise karara destek geldi. 19 çocuğu bulunan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, “İlimizin ileri gelenlerini tek tek arıyorum, uyarıyorum; ‘Taziyeyi, düğün tebriğini telefonla kabul edin’ diyorum” ifadesini kullanırken, 6 çocuk babası AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da “Hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli bir etken olacaktır. O nedenle doğru bir karardır” dedi. 

Polis 'dur' ihtarına uymayan aracın kaputuna çıktıHindistan’da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Demir korkuluğa saplandı! Feci ölüm...

Demir korkuluğa saplandı! Feci ölüm...

Sıradaki Haber