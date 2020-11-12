19 Kasım'da faiz artırımı yapılacak mı? 19 Kasım faiz kararı ne olacak?

19 Kasım faiz kararı ile ilgili detaylar gündemde merakla beklenen konular arasında yer alıyor. 19 Kasım'da Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. TCMB'nin yapacağı toplantıdan çıkacak karar merak ediliyor. Peki 19 Kasım'da faiz artırımı olacak mı? İşte ayrıntılar...

19 KASIM'DA FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI?

Goldman Sachs analisti, TCMB'nin 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini (1 hafta vadeli repo) 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasını beklediğini bildirdi.

Goldman Sachs analisti Murat Unur, yatırımcılar için hazırladığı bilgi notunda, "Politika yönünün değişmekte olduğu açık, ancak geçmişteki oldukça güvercin görünüm dikkate alındığında Merkez Bankası'nın ne kadar sıkılaştırma yapabileceğini ve bunun ne kadar sürdürebileceğini ölçmek bizim için zor" ifadelerini kullandı.