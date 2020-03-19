19 Mart Süper Loto canlı çekilişi sonuçları belirlendi - 648. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

Perşembe günlerinin klasiği haline gelen şans oyunu Sayısal Loto'da 648. hafta çekilişi bu akşam düzenlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında saat 21:15'te gerçekleştirilen çekiliş sonrası gözler kazandıran şanslı numaraları araştırmaya çevrildi. Peki bu hafta hangi numaralar zengin etti? İşte 19 Mart 2020 Sayısal Loto sonuçlarında kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı...

19 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI



12, 17, 19, 34, 44, 49











SÜPER LORO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto



Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.