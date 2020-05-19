MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 19 Mayıs bugün İftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) vakitleri
ABONE OL
19.05.2020 - 18:25 |

19 Mayıs bugün İftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) vakitleri

İftar saat kaçta? Sahur sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. Sahur sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar ve saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

19 Mayıs bugün İftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (iftar) vakitleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 26. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 19 Mayıs 2020 imsakiye...

BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar: 20:26,  Sahur vakti 03:45

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar: 20:07, Sahur vakti 03:36

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar: 20:26, Sahur vakti 04:07

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bakan Albayrak'tan 19 Mayıs mesajıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Twitter'dan mesaj yayımladı. Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne katılanlara ilişkin müjdelerini sıraladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadir Gecesi duaları nelerdir, hangi dualar edilir? Kadir Gecesi duası, suresi nasıl okunur? 2020 Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir Gecesi duaları nelerdir, hangi dualar edilir? Kadir Gecesi duası, suresi nasıl okunur? 2020 Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir?

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kadir Gecesi 2020 mesajları! Uzun, kısa, resimli, hadisli Kadir Gecesi mesajları - Kadir suresi okunuşu ve anlamları

Kadir Gecesi 2020 mesajları! Uzun, kısa, resimli, hadisli Kadir Gecesi mesajları - Kadir suresi okunuşu ve anlamları

Sıradaki Haber